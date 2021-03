Piden a Sagasti y Fiscalía celeridad en investigación por asesinatos en Virú

Este 30 de marzo se cumplirán tres meses de las muertes de K. R. C de solo 16 años y de Reynaldo Reyes Ulloa, quienes fueron asesinados durante las protestas por el paro agrario en Chao, Virú (La Libertad).

Por ello, los familiares de las víctimas pidieron no olvidar estos decesos y no dejar en la impunidad a quienes fueron señalados como responsables, por lo que se exhortó al presidente Francisco Sagasti y al Ministerio Público dar celeridad en la investigación.

“Pido justicia para mi hijo y quiero hacer un mensaje para el señor presidente que se acuerde de estas humildes familias. Hasta el momento no tenemos ningún apoyo (...). Hace tres meses que no avanza, también hacemos un mensaje para el señor fiscal, que ponga mano firme. Pido que nos apoyen las autoridades como nos ofrecieron cuando pasó el caso, pero ahora no se acuerdan, están dejado a un lado”, dijo Francisco Rodríguez, padre del menor.

Por su parte, Segundo Vera Ulloa, hermano de Reynaldo, también lamentó la demora para sancionar a los responsables de estos crímenes.

“Por la perdida de mi hermano nosotros nos sentimos bastantes dolorosos. No es justo que lo hayan matado de esa manera”, enfatizó Vera.

Por su parte, la abogada defensora Stefany Montoya indicó que se exhorta al Ministerio Público a formalizar, de forma inmediata, la investigación preparatoria, así como que los entes competentes den celeridad.

“Hasta la fecha no hay un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio Público. Se han realizado las diligencias de la pericia balística, las declaraciones de los testigos y de los suboficiales implicados. Se ha realizado también el recorrido del lugar de los hechos; sin embargo, aún no hay una formalización de la investigación preparatoria”, dijo Montoya.

Asimismo, la letrada recalcó que el proyectil que impactó en el cuerpo de Reyes fue percutado por el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Víctor Bueno Alva.

Autoridad PNP implicada

Por su parte, la responsable de la Unidad de Protección de Defensores de los Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mar Pérez, sostuvo que también hay una responsabilidad institucional y de un alto mando policial: el comandante Eduardo Cieza Nuñez.

“Lamentablemente lo que ocurrió en el paro agrario no fue un accidente, fue deliberadamente generado por los mandos que estaban a cargo del operativo y en particular del comandante Eduardo Cieza Nuñez, jefe de la DIPINCRI Virú. Diversos policiales indicaron que por indicaciones de él se constituyeron en la zona de protestas portando sus armas personales. Hay una responsabilidad también de este comandante”, dijo Pérez.