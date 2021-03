Miguel Palacios: Existe una alta posibilidad de una tercera ola de COVID-19

El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, advirtió que en nuestro país sí existe la posibilidad de una tercera ola y, por ello, pidió a las autoridades tomar acciones inmediatas que ayuden a evitarla.

En entrevista con Latina Noticias, Palacios señaló que uno de los riesgos epidemiológicos para que se produzca una tercera ola es la alta transmisibilidad con la que el virus se propaga . Recordó que aún estamos en una segunda ola y el descenso de la cifras todavía es muy ligero.

Asimismo, aseguró que otro factor es la aparición de nuevas mutaciones del virus . “La lucha contra la pandemia es ciega, no sabemos a qué variantes nos estamos enfrentando. No podemos identificar qué variantes son las que nos están haciendo daño porque no tenemos una vigilancia genómica”, manifestó.

También dijo que existen factores sociales al referirse a la aglomeraciones, Destacó las medidas adoptadas para Semana Santa, pero recordó que pocos días después “viene el riesgo de las elecciones”.

El decano del gremio médico añadió que es importante adoptar mayores acciones de fiscalización al cumplimiento de las restricciones. “La población ya percibe que son simplemente díceres. Es toque de queda, pero todo el mundo circula como si nada y nadie vigila”, cuestionó.

“Existiendo esos riesgos epidemiológicos, sociales y políticos, nosotros tenemos claro que existe una muy alta posibilidad de una tercera ola”, sostuvo el médico.

Palacios también criticó la lentitud de la vacunación y dijo que al ritmo actual, el Perú podría inmunizar a su población objetiva en varios años, a comparación de países de la región cuyo proceso avanza más acelerado, como el caso de Chile. “La velocidad en que va la vacunación es patética realmente”, expresó.

Finalmente, el decano lamentó que a la fecha aún no se haya terminado de inocular a todo el personal médico. Indico que a la fecha se han vacunado a alrededor de 50.000 de los 74.000 registrados en el CMP.