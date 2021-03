Más de 10.000 personas fueron intervenidas en fiestas COVID-19, afirma Neyra

El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, precisó que, desde el inicio del estado de emergencia por la pandemia, 10.325 ciudadanos fueron intervenidos en las denominadas fiestas COVID-19 por hacer caso omiso a las disposiciones del Gobierno

“Hay personas irresponsables que todavía realizan este tipo de actividades en locales comerciales o ámbitos privados”, sostuvo en conferencia de prensa.

Las regiones con mayor número de personas de detenidas el último fin de semana tras asistir a este tipo de eventos son: Arequipa, con 1.825 personas; Cajamarca, con 1.019; Lima, con 735; Apurímac, con 612 y Madre de Dios, con 308.

Por otra parte, el ministro indicó que, entre enero y marzo, según datos de la Policía Nacional del Perú, se impusieron 270.271 multas a personas que cometieron infracciones, tales como transitar en horario no permitido sin pase laboral, manejar vehículos particulares cuando está prohibido, no usar mascarilla o no respetar la distancia física necesaria.

“Tenemos que hacer un llamado de atención por las aglomeraciones y el comportamiento que debemos tener para impedir que la pandemia siga avanzando. Debemos invocar a la ciudadanía, sabemos que la mayoría cumple, pero es importante recalcar la necesidad de hacer caso a las normas”, exhortó.

¿Cuál es la multa por transitar durante el toque de queda?

La multa económica para quien incumpla el horario del toque de queda asciende a 379 soles.

¿En qué casos se puede salir de casa durante el toque de queda?

Las personas deben permanecer en sus casas durante el horario del toque de queda y no salir de ellas bajo ningún motivo, excepto en casos de emergencias.