Los Olivos: ingresan a chifa y roban maleta de comensal

Tres delincuentes ingresaron a un chifa y robaron la maleta de una comensal en Los Olivos. El hecho ocurrió el viernes 19 de marzo en pleno horario de atención.

Las cámaras de seguridad captaron todo el robo. Tal como se vio en las imágenes, dos hombre y una mujer se hicieron pasar por clientes y pidieron una mesa. Muy cerca de la agraviada, los sujetos simularon conversar y distrajeron la atención de los trabajadores del negocio. Mientras tanto, la fémina cogió el bolso de una mujer que comía con un grupo de amigos.

“Ni cuenta me he dado. Ellos estaban como clientes, veía que caminaban, pero no me he dado cuenta en que momento se llevaron mi bolso ”, comentó la agraviada en diálogo con América TV.

Dentro de la maleta se encontraban sus documentos personales y las tarjetas bancarias que afortunadamente no pudieron vaciar.

La denuncia y el video que registra a los delincuentes ya se encuentran en manos de la Policía Nacional del Perú. La institución sospecha que se trataría de un nuevo golpe de Los Elegantes de Lima Norte. El dueño del establecimiento espera que esta banda criminal sea detenida.

“Se hacen pasar como comensales. El señor de blanco viene con su casaca, viene otro y la señor con su chalina bien elegante. No se puede distinguir si son ladrones (...). Si bien yo hice la denuncia, pedimos a los comensales que, por favor, tengan mayor cuidado con sus objetos personales”, finalizó el dueño del chifa.