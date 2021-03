Huerta: Comentario sobre la COVID-19 de Lescano es de un niño de primaria

El doctor Elmer Huerta lamentó la “poca preparación científica” del candidato presidencial Jonhy Lescano y calificó sus comentarios, sobre un supuesto tratamiento de la COVID-19 con cañazo y sal, como de un niño de primaria.

El aspirante a jefe de Estado declaró lo siguiente en una entrevista con TV Perú: “El cañazo, el trago que sale de la caña de azúcar, ellos (algunos científicos) han ido controlado el COVID-19 tomando esto y quemando, al parecer, lo que queda en la garganta porque dice que la sal mata al bicho cuando se instala en la garganta”.

Percy Mayta Tristán, médico e investigador peruano, calificó de peligrosas dichas afirmaciones. “ No hay ninguna evidencia vinculada a alguna bebida alcohólica que tenga algún efecto protector. He buscado y no hay nada ”, advirtió vía Twitter.

En ese sentido, Huerta lamentó la paupérrima preparación del también excongresista. “Preocupa el nivel de preparación científica de una candidato a la presidencia de la República de nuestro país. Su respuesta es de un niño de primaria, de un chico de secundaria, no de un candidato a la presidencia”, aseveró el galeno en una entrevista con Diario Ojo.

“Esta persona no sabe que esta es una enfermedad multisistémica, que eliminando el virus de la nariz, no va hacer nada con el virus del resto del cuerpo. Da pena el nivel científico”, detalló.

Sobre las propuestas de los candidatos en el debate del domingo 21 de marzo, el oncólogo manifestó también que hay poca preparación.

“Todos proponen lo mismo, que vamos a traer vacunas, que vamos a vacunar hasta diciembre, son propuestas electorales. Una dice pruebas moleculares, pero sin decir que habrá seguimiento (...) Da pena que no haya sustento científico en las respuestas de los candidatos a la pandemia”, sentenció.