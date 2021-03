Denuncia que hospital y funeraria dieron cuerpo de su padre a otra familia

Un joven denunció que el Hospital Marino Molina de Comas y la funeraria Cafae entregaron el cuerpo de su padre, quien había fallecido de COVID-19 , por equivocación a otra familia.

Según narra Víctor Sinchatuya, al momento de realizar los trámites para el traslado del cadáver de su progenitor, le dijeron que este no se encontraba en el nosocomio y que incluso ya había sido sepultado.

“Hemos estado haciendo los papeles, todos los requisitos que nos pide el nosocomio para poder retirarlo y nos damos con la sorpresa que aproximadamente a las 7 de la noche el cuerpo de mi papá ya no estaba y nos estaban entregando otro cuerpo. Al preguntar por mi papá nos dicen que ya estaba enterrado ”, comentó en diálogo con América TV.

Asegura que, hasta el momento, no le han brindado ninguna solución por parte de las entidades. “Nadie nos ayuda. Todo el mundo se lava las manos. La funeraria dice que no puedo hacer ningún reclamo porque no he contratado con ellos”, dijo indignado.

Ante esta grave situación, Sinchatuya buscó a la familia que había recibido el cuerpo de su padre. Pese a ello, deberán esperar para poder recuperarlo. “Según lo que manifiestan debemos esperar un año para la exhumación”, comentó el sobrino del paciente.

El joven hace un llamado a las autoridades a fin de recuperar el cuerpo de su padre y darle una adecuada sepultura.

Por su parte, EsSalud emitió un comunicado y señaló que la funeraria habría tenido la responsabilidad en este caso. Indican que continuarán investigando la situación para una pronta solución.

