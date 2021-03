Cercado de Lima: piden ayuda para enterrar a hombre que murió en incendio

Familiares de José Luis Salvador Casas (74), quien fue hallado bajo escombros tras un incendio en una quinta en el jirón Huari, en Barrios Altos, Cercado de Lima, piden ayuda para poder darle sepultura.

Según comenta el hijo del difunto, su progenitor había dejado de trabajar por pandemia y vivía solo en un cuarto alquilado, el cual era pagado por ellos mismos.

“Mi padre no trabajaba ya, tenía algunas dolencias, por eso mi hermana y yo le dábamos todo lo que podíamos, porque también somos de bajos recursos”, cuenta en diálogo con RTV.

José Salvador fue reportado como desaparecido durante el siniestro. Sus hijos lo buscaron en comisarías y hospitales; sin embargo, horas después, su cuerpo fue hallado bajo escombros. “Es triste hallar así a mi padre”, dijo muy acongojado joven.

Jorge trabaja de cobrador y señala que aún no puede llegar a reunir todo el dinero necesario para recoger a su padre de la morgue y darle sepultura. Si bien agrega que la Municipalidad de Lima se ha ofrecido en apoyarlos con el nicho, aún les falta el cajón.

“Por favor, pido que me apoyen con el cajón, es lo único que me falta para poder enterrar a mi padre, que me apoyen por favor para hacer alcanzar el dinero. Estoy ‘cabezón’ con todo esto, la noticia nos agarró por sorpresa”, agrega.

Quienes deseen brindar ayuda económica, pueden comunicarse al 922 442 781, número del hijo Jorge Luis Casas. Los familiares también brindaron un número de cuenta BCP 19100799374046. “Quedamos muy agradecidos con cualquier apoyo por mínimo que sea”, puntualizaron.