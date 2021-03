Arequipa. Un informe de Contraloría, advirtió que once ordenanzas de la Municipalidad Distrital de Yanahuara (Arequipa), podrían perder su efecto legal, pues no fueron publicadas en el diario judicial, tal como señala la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM). Las ordenanzas fueron aprobadas entre el 5 de enero de 2019 y el 14 de febrero del 2020.

Contraloría recordó que según la LOM, no surten efecto las normas municipales que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o difusión. En su descargo, la comuna distrital señaló que por la pandemia de la COVID-19, no tuvo presupuesto para pagar la publicación de las ordenanzas, sin embargo, Contraloría remarca que todas las normas ediles fueron aprobadas antes del estado de emergencia.

Algunas de las ordenanzas en riesgo son: la modificación del TUPA del 2019, la prohibición de la actividad ambulatoria para el cambio de moneda extranjera o la creación del sistema local de gestión ambiental del distrito.