Transportistas plantean regresar al paro si Gobierno no cumple con acuerdo

El presidente de la Unión Nacional de Transportistas (UNT), Javier Marchese, informó que su gremio ha fijado como plazo final el próximo 26 de abril para la entrega de una nueva propuesta por parte del Gobierno para solucionar las demandas que aquejan a su grupo.

A través de una entrevista con RPP Noticias, Marchese señaló que, si no se presentan soluciones concretas ante sus reclamos, volverán a realizar un paro nacional.

“Hemos llegado a un acuerdo como gremio para que haya una tregua con el Gobierno hasta el 26 de abril, hasta esa fecha tienen plazo para que haya una propuesta objetiva y se anuncien soluciones al problema. De lo contrario, volveremos al paro, estamos en una quiebra de las empresas”, dijo al medio de comunicación.

Además, calificó de “irresponsables” a los miembros de su sindicato tras suscribir el acuerdo con el Gobierno, ya que “no soluciona ninguno de los problemas”.

“Los transportistas que yo represento no hemos firmado nada ni reconocemos el acta que se ha firmado con el Gobierno. En principio, entre los que firmaron el acta hay gente que no apoyaba al paro, hay otros personajes que han sido sorprendidos y los han convencido a cambio de prebendas. Nosotros no aceptamos esa acta porque no soluciona ninguno de los problemas”, dijo al medio de comunicación.

Gremios llegan a acuerdo con Gobierno y se comprometen a levantar paro

Tras cinco días desde que empezaron las movilizaciones de los transportistas de carga pesada y mercancías, los dirigentes de los gremios de transportistas y el Gobierno llegaron a un acuerdo.

A través de un comunicado, el MTC dio a conocer los detalles al promediar las 4 a. m. del sábado 20 de marzo.

“Se determinó la inclusión del diésel en el fondo de estabilización de precios de los combustibles”, se lee en parte del documento difundido a través de la página web de esta cartera.

“Saludamos la decisión de los gremios de transportistas, quienes en beneficio del país han priorizado los intereses de los peruanos al firmar el acta de acuerdos con el Gobierno y levantar su medida de fuerza que permitirá el libre tránsito en las carreteras”, añadió.