Este domingo 21 se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down

Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, fecha decretada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 2011.

La institución declaró este día con la intención de generar una mayor conciencia pública y recordar la dignidad y las valiosas contribuciones de las personas con habilidades diferentes.

¿Qué es el Síndrome de Down?

La ONU afirma que el síndrome de Down es una ocurrencia genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21. No se conocen con exactitud las causas que provocan este exceso cromosómico, pero se relaciona con un proceso de división en el cual los materiales genéticos no consiguen separarse, lo que genera un cromosoma más (trisomía 21).

Este cromosoma adicional influye en el desarrollo del feto y resulta en el estado conocido como síndrome de Down, que recibe este nombre por el británico John Langdon Down, quien fue el primero en descubrirlo detalladamente en 1986.

¿Por qué el síndrome de Down se celebra el 21 de Marzo?

El Día Mundial del Síndrome de Down encierra en su numerología una simbología muy especial. La fecha de conmemoración fue elegida por la organización Down Syndrome International en honor al cromosoma 21; y es en marzo porque es el mes número tres del año. Las cifras coinciden con el hecho de que el cromosoma 21 tiene, para este caso, tres de estas estructuras genéticas y no dos, como ocurre regularmente.

“La incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos”, sostuvo las Naciones Unidas en su portal informativo sobre esta condición del ser humano.