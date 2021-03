EsSalud culminó con éxito inoculación de segundo lote de vacunas

A través de un comunicado, EsSalud manifestó que han terminado de inmunizar a un total de 28.250 adultos mayores con el segundo lote de vacunas que recibió la institución.

Asimismo, indicaron que durante una primera etapa recibieron del Ministerio de Salud un total de 11.700 dosis de vacunas, luego las 29.250 restantes con las que lograron inocular con éxito en una semana a la población faltante.

Por otro lado, EsSalud indicó que el proceso de vacunación para los asegurados mayores de 85 años se viene realizando en los nueve vacunatorios que instalaron en Lima y Callao. Estos se encuentran ubicados en Plaza Norte, Polideportivo San Borja, Centro del Adulto Mayor El Bosque, Playa Miller, vacunatorio Aljovin y San Isidro Labrador, además de tres autovacunatorios en el Real Felipe del Callao, en la explanada del Estadio Monumental en el distrito de Ate y en el Parque de las Leyendas en el distrito de San Miguel.

Finalmente, Juan Santillana, gerente de la Red Asistencial Rebagliati, invocó a la ciudadanía a acudir en el horario programado al proceso de vacunación, pues algunas personas asisten fuera de la hora y se genera aglomeración en los exteriores.

“Las citas son programadas, se les pide no acudir si no los convocan, no arriesguemos a nuestros adultos mayores acudiendo de manera informal y haciendo caso a convocatorias por redes sociales, hasta el momento se han vacunado más de 40.000 adultos mayores con éxito”, dijo.