EsSalud: Automedicación aumenta riesgo de mortalidad en pacientes COVID-19

La automedicación en casos de contraer el nuevo coronavirus puede generar mayores complicaciones y aumentar el riesgo de mortalidad en un 28%, resaltó el Seguro Social de Salud (EsSalud).

El neumólogo del Hospital Edgardo Rebagliati, doctor Álvaro Bejarano, afirmó que la población desconoce el proceso de la enfermedad, pese a que ya pasó un año del inicio de la pandemia en todo el mundo.

“El virus llega al pulmón y comienza a generar una inflamación en el alveolo, la cual causa una neumonía viral. Por esto, el paciente puede presentar insuficiencia respiratoria y requerimiento de oxígeno”, detalló Bejarano.

Agregó que la inflamación que produce el SARS-CoV-2 disminuye la infección y que a los 14 días llega a su fin debido a que los virus se autolimitan. La afección, sin embargo, puede atacar seriamente a los pulmones y dejar secuelas graves.

Ante esto, sostuvo que es importante tratar temprano la enfermedad y visitar a un médico para someterse a los exámenes correspondientes . “Lo primero que tenemos que definir es qué tipo de enfermedad tiene el paciente que puede ser asintomático, leve, moderado, severo o crítico”, exhortó.

“(...) cuando la saturación está por encima de 94% no debemos utilizar corticoides, anticoagulantes ni antibióticos, ya que ninguno de estos cambia el pronóstico del paciente con enfermedad leve o moderada. El COVID es un proceso viral, por lo que no debemos usar antibióticos, por cuanto estos fármacos no tienen efecto sobre el virus”, precisó.

Por último, pidió a los ciudadanos no automedicarse y acudir a un centro de salud al notar algún síntoma. “Estamos evidenciando que en esta segunda ola hay muchas más complicaciones en los pacientes COVID por la medicación inadecuada. El autoconsumo de corticoides, antibióticos, no solo va a complicar la inflamación a nivel pulmonar, sino que también va a aumentar el riesgo de mortalidad en 28%”, sentenció Bejarano.