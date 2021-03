Frente a los desastres generados por un huaico que destruyó viviendas y aisló a más de 20 caseríos en el distrito de Canchaqu, la Defensoría del Pueblo solicitó mejorar las condiciones de conectividad para los estudiantes, de tal manera que se evite ponerlos en peligro al buscar una señal de internet.

El jefe de la oficina de Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego Azula, manifestó que en el distrito de Canchaque, en Huancabamba, alrededor del 80% de los estudiantes no cuenta con internet, situación que significa un impedimento para el acceso a las clases virtuales que brinda el gobierno.

“Alrededor del 80% de la población no tiene internet y los niños no acceden al programa Aprendo en Casa. Desde el Gobierno es importante que se implemente un programa para que ellos puedan acceder a internet, pues no es posible que tengan que salir a los cerros a buscar señal para poder estudiar, corriendo muchos riesgos”, expresó.

Aseveró que, luego del pase del huaico, las niñas y niños del distrito quedaron muy afectados debido a que sus padres perdieron sus viviendas y parte de sus cultivos. Indicó que muchos de ellos necesitan atención psicológica.

Orrego Azula detalló que el desastre en Canchaque se produce por un deslizamiento de un área que se encuentra en una zona denominada Cruz Blanca, donde hay depósitos —a los que llaman botaderos— construidos por una empresa a cargo de la construcción de la carretera Canchaque-Huancabamba, desde el año 2019.

Solicitó a las autoridades regionales y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que adopten medidas de prevención en todo el distrito, con el objetivo de evitar mayores tragedias.

Como se recuerda, en la noche del miércoles 17 de marzo, un huaico de gran magnitud alertó a la población del distrito de Canchaque. Las rondas advirtieron la desaparición de siete escolares, que posteriormente fueron encontrados con vida.