Coronavirus en Perú: lo que hay que saber sobre el proceso de vacunación

En el país hay 4 millones 150 mil personas que tienen más de 60 años, según el ministro de Salud, Óscar Ugarte. Este grupo ha pasado de la segunda a la primera fase de vacunación porque es el más vulnerable ante el Covid-19. La inoculación de estos ciudadanos debe terminar entre mayo o junio.

1 | ¿Quiénes se vacunan?

Si bien toda persona mayor de 60 años ha sido priorizada en la Fase I del Plan Nacional de Vacunación, a través de la RM N° 345-2021/MINSA, el sector ha iniciado este proceso con aquellos ciudadanos que tienen de 80 años a más, mientras que en el caso del Seguro Social de Salud (EsSalud) la vacuna comenzó a aplicarse a los asegurados mayores de 85 años de edad, de acuerdo al último dígito de su DNI (están en el número 6).

2 | ¿Qué sucede si tengo seguro privado y EsSalud?

El ministro de Salud indicó el viernes que tener ambos seguros no es un inconveniente. Precisó que ’'si ya fueron vacunados por EsSalud, es suficiente, ya no necesitan ser vacunados en otra modalidad, pero los asegurados privados que (...) no han recibido (la vacuna) ni están programados en EsSalud ni en la estrategia territorial de vacunación, (su inoculación) va a empezar el día lunes a través del seguro al cual corresponden. Ellos van a indicar el centro de vacunación, día y hora’'. No obstante, el presidente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, Alejandro Langberg, dijo a La República que hasta el viernes los seguros de las clínicas no tenían indicación alguna. ’'No se ha concretado nada’'. Y agregó que a la fecha solo el 46% de la primera línea que se enfrenta al Covid-19 en distintos centros de salud privados ha recibido la primera dosis de la vacuna.

3 | ¿Qué es la estrategia territorial?

Según explicó el titular del Minsa, esta estrategia consiste en que todo adulto mayor que no esté afiliado a EsSalud, SIS o Pensión 65, tiene derecho a recibir la vacuna. Por ahora, en el caso de Lima, se ha seleccionado a dos distritos que tienen una gran incidencia de casos: San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Entre ambos suman 28 mil adultos mayores de 80 años que han empezado a ser vacunados desde el jueves. Ese día se inició con algunos que tienen más de 100 años, según se pudo identificar en el padrón del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que se usa como base. A partir de mañana lunes hasta el jueves se hará lo propio con las personas que tienen entre 80 y 100 años y viven en San Juan de Lurigancho. Ellos deberán ir a puntos de vacunación que serán los mismos centros donde deberían votar. Aunque no tengan la obligación de cumplir con este acto, todos los ciudadanos son referidos a un centro de votación, añadió Ugarte. Mientras que para los adultos mayores de San Martín de Porres el proceso de inoculación será los días jueves, viernes y sábado.

4 | ¿Cómo se informa a los adultos mayores?

Existen distintas vías, señala el Minsa. Una es en la página web del Ministerio de Salud, en donde se puede encontrar el padrón de todos los adultos mayores de 80 años de San Juan de Lurigancho. Basta con que un familiar ingrese y coloque el número del DNI, así como el nombre del adulto mayor. Ahí aparecerá el centro de votación donde será vacunado, así como el día y el horario, que ha sido dividido en un rango de tres horas: 7:00 a.m. a 10:00 a.m., 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y 1:00 p.m. a 4:00 p.m. También se disponen de agentes comunitarios que están organizados en ambos distritos e irán a visitar a las personas previamente para garantizar y revisar que efectivamente residen en la vivienda que señala el padrón nominal e informales sobre el día y hora de su inmunización. Otra alternativa es llamar al 113, línea por medio de la cual resolverán cualquier duda. Por ejemplo, puede suceder que han cambiado de domicilio y no coincide con aquel en donde residen hoy. ’'Eso no es impedimento para vacunarse’', expresó Ugarte.

5 | ¿En qué otros distritos vacunarán?

Luego de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, los dos siguientes distritos en donde se vacunará a los mayores de 80 años serán Comas y el Cercado de Lima. De esta forma, se irá anunciando el orden de las zonas en donde se realizará el proceso de vacunación con el fin de garantizar el orden. Esto también estará sujeto a la cantidad de vacunas que lleguen al país. Por el momento se tiene seguro que en las siguientes semanas de marzo llegarán lotes de un poco más de 50 mil dosis de la vacuna Pfizer; sin embargo, en abril llegarán paquetes de 200 mil unidades.

6 | ¿Dónde vacunarme si pertenezco a EsSalud?

La presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, informó que la vacunación de adultos mayores de 85 años se realiza en los nueve puntos habilitados en Lima y el Callao y con cita programada. La institución será la que se comunique con el asegurado para indicarle la fecha y hora. ’'No hagan caso a las noticias falsas’', precisó. Entre los centros de vacunación se encuentran el Parque de las Leyendas, en San Miguel, y la fortaleza Real Felipe, en el Callao, a donde las personas pueden acudir en sus vehículos o de forma peatonal. Asimismo, recientemente se puso en marcha un autovacunatorio en el estadio Monumental de Ate. También reiteró que todos los adultos mayores asegurados serán vacunados con las dosis que el Minsa vaya entregándoles. La última entrega fue de 29.250.

En cuanto a las regiones, el Minsa ha informado que el proceso irá avanzando en coordinación con las Diresas, además de los gobiernos locales.

7 | ¿Cuándo nos tocará a los que tenemos menos de 80 años?

Si usted está afiliado a EsSalud, la entidad lo convocará en las siguientes semanas, en función al último dígito de su DNI. Previamente deberá actualizar sus datos. Y si está en el SIS, deberá esperar que se programe a su distrito. Antes deberá consultar los padrones que se irán actualizando en la página web del Minsa.

Vacunómetro, vacunación, Coronavirus en Perú

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.