Adulta mayor pide ser incluida en el padrón de vacunación contra COVID-19

La señora Nelly Dubayle Greco de Scudellari (94), quien está inscrita en el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), no figura en los padrones de adultos mayores de 60 años que deben recibir la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Su hija Inés Scudellari comentó que, tras llamar a la línea 107 del Seguro Social (EsSalud), se enteró que la base de datos registraba la antigua dirección donde residía su madre en Miraflores. Actualmente, la adulta mayor vive en Chorrillos y es donde recibe la atención del programa, lo que genera dudas en la familia.

“Primero entré a la plataforma que tiene EsSalud para buscar, registrar y actualizar los datos, y es casi imposible, estuve muchos días en esa plataforma y no era nada amigable. Finalmente, después de muchos días logré comunicarme con el 107 y me dio la dirección que mi mamá tenía hace más de 30 años cuando trabajaba, no tenían la dirección que tiene Padomi, que la visita regularmente y le llevan medicina permanentemente, no habían cruzado los datos los de EsSalud con Padomi”, comentó.

Preocupada por no recibir una respuesta que solucione su problema, intentó comunicarse por todos los medios con la entidad; sin embargo, la respuesta fue que debe seguir a la espera .

Este medio se comunicó con el área de atención del asegurado de EsSalud, donde nos informaron que las listas son periódicas y que el Vacuna móvil llegará en cualquier momento a todos los hogares, estén o no inscritos en el Padomi.