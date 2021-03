Abuelo de 85 años que fue vacunado contra la COVID-19 celebró bailando

Un anciano de 85 años llamó la atención de los medios de comunicación, cuando comenzó a bailar de alegría tras recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer para contrarrestar la COVID-19.

Con picardía y alto entusiasmo, el octogenario, llamado José Luis Macedo, celebraba haber sido inoculado mientras se encontraba en la sala de reposo, lugar donde todos las personas vacunadas esperan 20 minutos tras recibir la dosis correspondiente.

“Tengo 85 y medio. En mi club de barranco los de 70 no hacen estos pasos de baile. Mi secreto es comer sano, no fumar ni tomar. Siempre he hecho deporte, patinaje, pin pon, etc”, dijo.

Asimismo, manifestó que su hijo de 65 años, quien lo estaba acompañando, también llevaba una vida sana por lo que sus famosos pasos de baile y técnicas podrán ser heredados por él.

Por otro lado, Don José Luis bromeó con los reporteros diciendo que el era ‘El Puma’, en referencia al conocido cantante Jose Luis ‘El Puma’ Rodríguez.

“Me llamo José Luis Macedo ‘El Puma’ para que no se olviden de mi nombre nunca”, manifestó entre risas.

El octogenario además precisó que ahora tendrá que esperar 20 días para recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 y encontrarse 100% protegido contra el virus para poder reunirse con su grupo de baile.

“No duele nada. Ahora tengo que esperar 20 días para la segunda (dosis). Lo que yo quiero es bailar. Bailo en Barranco, Miraflores, Surco. Mi pareja de baile extraña bailar. Está estresada. Ahora solo me queda hacerlo con mi perro en la casa”, acotó.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli no pasó por alto la algarabía del adulto mayor y compartió el video en sus redes sociales, felicitándolo e invocando a la ciudadanía a vacunarse contra el Sar-CoV-2.