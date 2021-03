Luego de quedar aislados a consecuencia de un aluvión registrado en el distrito de Canchaque, los pobladores afectados están acondicionando puentes de palos para trasladar ayuda humanitaria a los sectores que siguen incomunicados.

Según el regidor José Reyes, en el caserío Pampa Minas, sector de Peña Blanca, se encuentran unas 35 personas aisladas, quienes sufrieron mayores daños y necesitan de alimentos para poder sobrevivir. “Este pueblito está más o menos a cuatro horas de Canchaque caminando, pero es ahí donde no podemos llegar, estamos haciendo el esfuerzo con el Ejército para ayudar a estas familias”, señaló el concejal.

Lamentó que, a la fecha, no han recibido ayuda de la ministra de Vivienda, Solangel Fernández Huanqui, pues no se tiene nada de información de cuándo se instalará el puente Bailey; además, aseveró que ninguna maquinaria pesada llega al lugar para retirar los escombros a consecuencia del desastre. “Lo único que ha cumplido es con el agua, de ahí todo son promesas. Pedimos que nos ayuden, necesitamos ayuda rápida. El Gobierno regional e Indeci nos están ayudando, pero no es suficiente”, sostuvo Reyes.

Por su parte, el gobernador regional, Servando García Correa, anunció que la entidad se encargará de la gestión de la instalación del puente Bailey para la comunicación de los caseríos afectados.

“Brindaremos las facilidades para habilitar una vía alterna, de alrededor de cinco kilómetros, y gestionar la instalación de un puente Bailey para que, en el más corto tiempo, se reponga esta vía”, indicó el gobernador.