Piden ayuda para anciano de 100 años que no figura en padrón de vacunación

La familia de Rubén Acosta Tirado (100) se encuentra preocupada, ya que el adulto mayor no figura en el actual padrón de vacunación contra el coronavirus del distrito de San Juan de Lurigancho, pese a su edad avanzada y su estado de vulnerabilidad por la pandemia.

De acuerdo a RPP, los parientes indicaron que el anciano es natural de Cajamarca, pero vive en Lima desde hace 12 años. Ellos actualizaron los datos de Acosta en el Seguro Integral de Salud (SIS), y ha sido atendido regularmente en hospitales de la región.

Asimismo, mencionaron que el hombre incluso se vacunó contra la influenza sin ningún inconveniente. No obstante, él no aparece en la lista del programa Pongo el hombro, por lo que temen que no vaya a ser inmunizado contra la COVID-19.

“Nosotros hemos trasladado su SIS de Cajamarca. Se ha atendido acá. Se ha atendido de una operación. El año pasado yo mismo lo llevé para que se ponga la vacuna contra la influenza (...) Pero cuando entramos a la plataforma (Pongo el hombro) no está, como si no estuviera registrado”, dijo.

Por este motivo, los familiares consideran que el problema es que no actualizaron sus datos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde aún figura que vive en Cajamarca.

Por ello, piden que la institución acuda a su vivienda para realizar el trámite de actualización de datos y se solucione este inconveniente.

“Quisiera hacer un llamado a Reniec para que puedan venir y actualizar los datos del DNI, ya que es persona vulnerable y no podemos exponerlo llevándolo a Reniec. No podemos sacarlo, tendrían que venir acá, para que pueda estar en el padrón y ser vacunado”, acotaron.

Minsa habilita web para vacunación a mayores de 80 años

Este aplicativo está alojado en este ENLACE. Esta primera etapa solo está habilitada para los adultos mayores residentes en el distrito de San Juan de Lurigancho, ya que el Minsa los vacunará del lunes 22 al miércoles 24 de marzo.