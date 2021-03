Luis Enrique, el guerrero de la salud que dio todo por el Perú

Fue más allá del deber. Luis Enrique Ramos Correa, médico infectólogo de 40 años, con una destacada carrera y muchos proyectos en marcha, había hecho todo bien desde que participó en la atención del paciente cero de Covid-19 en el país.

Fue cauteloso y siempre tomó los cuidados necesarios para no contagiarse de coronavirus, tanto en la primera como en esta segunda ola.

Pero hay cosas que van más allá. Joven, sin problemas de salud previos, este especialista piurano contrajo el mal. El 7 de marzo fue trasladado al hospital Cayetano Heredia y un día después fue evacuado al hospital Edgardo Rebagliati. Tras diez días de permanecer internado perdió la batalla contra el virus.

El 17 de marzo del 2020, al inicio de esta guerra, redactó un texto en su cuenta de Facebook que se volvió viral, conmoviendo a todo el país.

Allí, el especialista tuvo un mensaje de afecto y esperanza, en el que aseguraba que no se arrepentía de su labor a pesar de conocer el riesgo que corría.

“Hoy estaba realmente cansado, fue un día largo. Terminé mi turno en el Ministerio de Salud, teniendo mi celular como una extensión de mi mano y escribiendo la palabra Covid-19 más que mi propio nombre. Me dirigía a evaluar a los casos positivos que tenemos en Lima y escuché a las 8:00 p.m. ese gesto tan bello que hicieron de salir a sus balcones y lanzar esos aplausos y ánimos que me llenaron el alma y me conmovieron, y recordé por qué estudié Medicina y por qué me decidí a ser infectólogo. Vamos gente, Covid-19, aquí estamos médicos peruanos, que a estos no te has enfrentado”.

“Un hombre increíble”

“Tenía toda la vida por delante. Desde el ‘cero’, vio a muchos pacientes con Covid, y cuando lo hizo fue muy cauteloso”, señala su hermana Guadalupe.

Ella recuerda que desde niño Luis Enrique quiso ser médico como su padre –del mismo nombre–, quien falleció en el 2017. Estudió en la Universidad Nacional de Piura y terminó en la Universidad de Loja, Ecuador. También estudió en la Universidad Particular Antenor Orrego.

Guadalupe define a su hermano como “increíble”. “Luis Enrique era una persona increíble, la persona más inteligente que he conocido. Vivía mucho, tenía prisa por todo. Su vida fue muy feliz, hizo que todos se sintieran muy orgullosos de él. Creyó en Dios hasta el final”.

“Este virus es muy traicionero, nunca había sido hospitalizado, no tenía ninguna enfermedad. Luchó por la vida hasta el último minuto”, expresa Gladys, su afligida madre.

Cifras alarmantes

Según el Colegio Médico del Perú (CMP), al 19 de marzo se han reportado 13.073 médicos infectados con coronavirus, mientras que 50 de ellos permanecen en unidades de cuidados intensivos. Lamentablemente, en lo que va de la pandemia dejaron de existir 390 médicos (209 de ellos en Lima).

El dato

Proactivo. Luis Enrique era reconocido por su gran capacidad en la elaboración de normas y guías técnicas relacionadas al Covid-19. Era muy optimista.

