Coronavirus: casos positivos en Perú aumentan a 1 451 645 y muertes a 49.897

El Ministerio de Salud (Minsa) comunicó, este viernes 19 de marzo, que el total de contagios por el coronavirus en el Perú se elevó a 1 451645 tras diagnosticar 4.715 nuevos casos.

A la fecha se procesaron 8 592 274 pruebas, 62.451 de estas se realizaron en las últimas 24 horas. De acuerdo a la autoridad sanitaria, en las semanas más recientes se han priorizado las pruebas moleculares y de antígenos.

En tanto, la cifra de muertes por COVID-19 se elevó a 49.897 luego de que se confirmaran 191 decesos durante las últimas 24 horas.

El reporte del Minsa también indicó que existen 15.173 pacientes en hospitalización y 2.241 de ellos se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

¿Qué es la COVID-19?

Los coronavirus forman parte de una amplia familia de virus que causan varias afecciones respiratorias, desde simples hasta graves. La COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que, según primeras investigaciones, tuvo su brote inicial en un mercado de pescados y mariscos en la ciudad de Wuhan, en China.

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta, diarrea y hasta posibles lesiones en la piel.

Asimismo, algunas personas pueden perder el sentido del gusto y del olfato, así como presentar problemas para respirar cuando la enfermedad se complica.

Los síntomas más usuales son leves y aparecen de forma gradual. Incluso, cierta cantidad de personas se infectan, pero no desarrollan ningún indicio y no se sienten mal, lo cual podría ser peligroso por tratarse de un asintomático no detectado. La mayoría (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar algún tratamiento especial.