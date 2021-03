Las soluciones para poner fin a la huelga de transportistas no parecen viables. El ofrecimiento de rebajar en S/ 1 el galón de diesel suena a ofrecimiento interesante pero no lo es. La posición maximalista del gremio de trasportes de no pagar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) tampoco tiene coherencia en un país quebrado.

Rebajar S/ 1.04 al galón de diésel aplicaría solo a los grifos que se proveen del combustible desde la estatal Petroperú. El otro restante, lo hace desde la privada Repsol. En el mercado, Petroperú abastece al 30% de estaciones de servicio. El otro 70% lo suministra Repsol.

El economista Glenn Arce, señala que por oferta y demanda, la rebaja de Petroperú obligaría a Repsol a disminuir el precio. Los consumidores empezarían a preferir las estaciones de Petroperú. Aunque también Repsol podría resistirse, tiene mayor espalda financiera para aguantar el impacto. Además tiene el control de las dos terceras partes del mercado.

Arce añade que también debe analizarse hasta dónde esta rebaja afectará la economía de Petroperú, disminuirá sus márgenes de utilidad. Se trata de una empresa nacional que depende de las contribuciones de todos los peruanos.

El economista Patricio Quintanilla, refiere que esta disminución sería un subsidio, donde el Estado asumiría el costo, es decir el impuesto de todos los peruanos Si bien estas ayudas deben ser temporales, remarca, generarán un problema político cuando se eliminan.

Disminución de impuestos

En contraparte, los transportistas de carga y los interprovinciales plantean la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), incluso del 100%. Este impuesto es uno de los gravámenes que componen el precio final del diésel, junto al Impuesto General a las Ventas (IGV). Actualmente ya existe una devolución del 53% de ISC a los camioneros, aunque bajo ciertas reglas que los transportistas consideran inviables.

Arce y Quintanilla coinciden en el peligro de prescindir de estos impuestos, pues son esenciales en los ingresos de las arcas estatales. Además por la pandemia, durante el 2020 el Estado ha llegado a un déficit fiscal de 8.6%, cuando lo normal era 1.5%. Quintanilla señala que para este año la proyección era de 4.4%, pero aumentaría con una eliminación del ISC.

“En un país con una informalidad del 70% o 80%, la recaudación más fuerte del Estado es por ISC e IGV. Si disminuyes eso ingresos del Estado, no vas a tener cómo pagar la deuda comprometida”, advierte Glenn Arce.

Atender otros pliegos

Los especialistas opinan que el gobierno central puede atender otras demandas que no vayan al precio del combustible y no afecten la economía general.

Arce estima que podrían proponerse nuevos fondos de reactivación. No obstante, considera que el Estado perdió tiempo en ofrecer estas alternativas y tal vez ya no tenga efecto. El reclamo por el precio del combustible ha sido tomado por otros sectores, como taxistas o transportistas urbanos.

Baja el petróleo pero es insuficiente

La última semana, el precio del barril de petróleo ha disminuido. Ayer se cotizó en 61.46 dólares, cuando llegó a 66 dólares hace siete días. Arce indica que la baja no es sustancial para que se vea reflejada en los grifos locales.

Añade que la crisis económica que sufren varias familias por la pandemia, hace que el precio actual del galón de diésel (en promedio 13 soles) generen malestar. En tiempos de normalidad, dicho valor tal vez no habría despertado mayores reclamos.