Magdalena: sujeto lanzó insultos racistas contra sereno al ser intervenido

Un hombre en estado de ebriedad, identificado como Joao Urrutia Durán, fue intervenido por agentes del Serenazgo de Magdalena por no respetar el actual toque de queda decretado por el Gobierno. Este joven infringió las medidas y se encontraba en estado de ebriedad.

Además, el sujeto profirió insultos racistas contra los serenos y amenazó con denunciarlos con la Policía Nacional del Perú. “No eres nada (...) Estoy esperando que vengan los agentes a ver quién gana”, dijo frente a cámaras. Luego de varios minutos, la PNP se hizo presente.

La Municipalidad de Magdalena anunció que lo denunciarán a través de la Procuraduría Pública por discriminación y le impondrán una multa.

Esta no es la primera vez que suceden estos tipos de actos de marginación. El pasado 31 de agosto de 2019, un joven identificado como Aarón Cotrina Gómez también insultó a un sereno al negarse a usar la mascarilla. “Que me pongan la multa, no me importa, mi viejo lo paga”, fue una de las frases que mencionó el sujeto.

Incluso, tildó de “igualados” y “serranos” a todos los efectivos. Por ello, la Municipalidad lo denunció por el presunto delito “contra la humanidad, discriminación e incitación a la discriminación”.

Denuncia el racismo

Si quieres denunciar un acto discriminatorio, accede a Alerta Racismo del Ministerio de Cultura o llama a la línea gratuita 0800-15-170 de la Defensoría del Pueblo.

Recuerda que la discriminación es un delito sancionado por el Código Penal.

