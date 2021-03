La acumulación de media tonelada de residuos clínicos dentro de las instalaciones ha generado preocupación en los pacientes y trabajadores del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo.

En diálogo con La República, la administradora de este hospital, Jessica Antón De la Cruz, informó que esta cantidad de desperdicios lleva dos días a la espera de ser retirados para su eliminación por la empresa encargada, la cual presenta problemas en el traslado de sus vehículos por el paro nacional de transportistas.

Según explicó, las bolsas de color rojo y negras almacenadas en un área del hospital no representan ningún riesgo de biocontaminación a pesar de que dentro de estas se encuentran fluidos, jeringas y otros desechos clínicos que necesitan ser eliminados de forma especial.

Aseguró que, aunque en un primer momento el representante de la empresa encargada manifestó que el recojo de los residuos se realizaría hasta el sábado 20 de marzo, esta se acelerará para mañana viernes 19 gracias al empleo de otras unidades que ya se encuentran en la región.

“Hoy (jueves 18 de marzo) por la tarde me he reunido con el dueño de la empresa y me ha indicado que esta noche iniciará el recojo de los residuos orgánicos. Esperamos que hasta el viernes ya se haya completado el retiro absoluto de todas las bolsas”, declaró la funcionaria.

Antón De la Cruz refirió que se encuentran a la expectativa del desarrollo del paro nacional de transportistas debido a que el Hospital Las Mercedes espera dentro de unos días la llegada de medicamentos y otros insumos médicos para la atención de pacientes con diversas patologías.