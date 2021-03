SJL: ladrones distraen a vendedora para robar laptop, celular y S/ 500

Un delincuente robó una laptop, un celular y además S/ 500 de una bodega, en la zona de Zárate, en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió mientras la vendedora se encontraba distraída y todo fue captado por las cámaras de seguridad de la zona.

Tal como se ve en las imágenes, un taxista llega al local y empieza a conversar con la trabajadora. En cuestión de segundos aparece un sujeto, quien ingresa sigilosamente al local. Como si ya supiera la ubicación de los objetos de valor, los toma y los oculta en su casaca. Luego huye sin levantar sospecha alguna. Casi al instante el taxi blanco también se retira.

“Ella está entregándole el hielo y el señor le empieza a contar su vida para distraerla. Es allí cuando aprovechan a entrar (al local) y sacan la laptop, el celular y el dinero en efectivo ”, comentó la dueña del establecimiento a América TV.

Este video es del 11 de febrero, sin embargo, no fue compartido por la agraviada porque tenía la esperanza de que la comisaría de Zárate dé con el paradero los ladrones. No obstante, asegura que no recibió ningún apoyo por parte de ellos.

“En el momento que llegamos a la comisaría yo le empiezo a explicar a la persona que me atendió y le digo para salir con un patrullero porque ha sido ahorita. Me dijeron que lo dé por perdido, porque seguro ya estaban lejos y era toque de queda”, denuncia.

Indica que tampoco le pidieron los videos de las cámaras de seguridad. La mujer solo pide que las autoridades completen las investigaciones para que más robos similares no ocurran en San Juan de Lurigancho.

“Me dijeron que dentro de cinco días iban a pedirme los videos y todo lo que tenga, pero ya ha pasado un mes y nada”, finalizó.