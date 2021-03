Piura: siete niños habrían desaparecido tras aluvión en Canchaque

Un aluvión afectó el distrito de Canchaque (Huancabamba), en la sierra de la región Piura, la mañana del miércoles 17 de marzo. Tras el fenómeno, el jefe de Defensa Civil del lugar, Abraham Silva, reportó que siete niños han sido reportados como desaparecidos.

Silva indicó en radio Cultivalú que los menores se habían trasladado desde el caserío de Potreros Alto y cruzado el río para coger señal de internet y tomar sus clases virtuales. Sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero y se sospecha que habrían quedado aislados.

“No sabemos si ellos niños corrieron, se quedaron o se los llevó el aluvión. No quiero alarmar más a la población, lo único que queda es mantener la calma y esperar porque no podemos hacer otra cosa. De noche ya no podemos cruzar porque arriesgaría la vida de otras personas”, mencionó.

Asimismo, agregó que hay más habitantes que han quedado aislados, sobre todo en los caseríos de Agua Blanca y Potreros. Las labores de rescate se han visto dificultadas debido a los pocos recursos de las brigadas de Indeci para dirigirse hacia estas zonas.

El aluvión se originó aproximadamente a las 11:30 a. m., por el deslizamiento en el depósito de material excedente del sector Cruz Blanca, propiedad de la empresa Málaga, que viene ejecutando la construcción de la carretera Canchaque - Huancabamba.

De acuerdo a la información del COER e Indeci, el fenómeno ocasionó la desaparición de 15 viviendas, además de otras 60 afectadas y 3600 familias aisladas. Además, se perdieron 60 cabezas de ganado vacuno, 120 cabezas de ganado menor y desaparecieron 300 hectáreas de cultivo.