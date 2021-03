Niño con insuficiencia renal quedó varado por paro de transportistas

Un niño con insuficiencia renal crónica terminal quedó varado en la Carretera Central , la cual permanece bloqueada desde hace tres días por el paro de transportistas. Según contó su padre, su hijo presenta un delicado de salud por falta de diálisis. Él está haciendo hasta lo imposible para llegar hasta el hospital Cayetano Heredia, donde su hijo recibe diálisis cuatro veces por semana.

“Él no se dializa ya tres días por problemas del paro. Estamos yendo porque el doctor me ha sacado un cupo para hoy a las 10 de la mañana para que entre a diálisis. Me dijo: ‘sí o sí tienes que traerlo’”, comentó el preocupado progenitor a TV Perú.

Agregó que tuvo que salir de su vivienda a las 6 de la mañana con su hijo en brazos, caminar 10 cuadras y tomar dos motos hasta Ate Vitarte.

“Tiene insuficiente renal crónica terminal, o sea, necesita un trasplante. (...) Ya está empezando a tener problemas de congestión y estamos tratando de llegar al hospital lo más pronto posible”, declaró.

Gracias a una gestión realizada por dicho medio, la Policía Nacional pudo acercarlos hasta Santa Clara. “Gracias al apoyo que nos están brindando tenemos la posibilidad de llegar a Santa Clara y posiblemente ya llegar a diálisis para que no se descompense ”, indicó.

Protestas continúan

Desde la medianoche del 15 de marzo, el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú acata un paro a nivel nacional indefinido ante el alza del precio de combustible y peajes. Cientos de personas y buses interprovinciales han quedado varados debido al bloqueo de la Carretera Central y la autopista Ramiro Prialé.

Luego de no llegar a un acuerdo con el Gobierno, el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú continúa manifestándose por cuarto día consecutivo.