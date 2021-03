Un joven fue víctima de la delincuencia cuando caminaba por las calles de Los Olivos. Un sujeto le robó su teléfono celular; sin embargo, horas después se percató que alguien había ingresado a su cuenta bancaria y había solicitado préstamos de hasta S/ 8.400.

Según Álvaro Leiva, bloqueó su celular luego de sufrir el atraco. No obstante, recibió un correo electrónico donde se le confirmaba las operaciones realizadas. Todo el dinero, posteriormente, fue transferido a otra cuenta de una entidad bancaria diferente.

Aseguró que, cuando acudió a una agencia del BBVA Banco Continental , le aseguraron que se trataría de un fraude cibernético. Señaló estar sorprendido por lo sencillo que resultó solicitar tan alta cantidad de dinero.

“Yo me acerqué al banco a realizar la denuncia, el joven de plataforma me dijo que esto era pan de cada día. Me dijo que esto fue un fraude cibernético. Me sorprende cómo pueden hacer un préstamo sin pedirme ningún tipo de documento o mi huella digital que es única”, comentó el denunciante en diálogo con ATV Noticias.

Agregó que con los intereses ha aumentado el monto a S/ 12.000, cantidad que no puede pagar. Él aún es estudiante y su madre se encuentra hospitalizada, por lo que pide ayuda a la institución. ”El banco me quiere cobrar 12.000 soles que nunca pedí. Jamás solicité un préstamo”, sostuvo Leiva.

En tanto, el BBVA aseguró que están al tanto de lo ocurrido y que ya revisan la situación del cliente.