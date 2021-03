Carlos Bianchi: “Haremos comitiva para que llegué el oxígeno a su destino”

Carlos Bianchi, fundador de la Unión Nacional de Transportistas, señaló que los gremios de transporte no pretender obstaculizar la llegada del oxígeno a las diferentes regiones; por el contrario, realizarán una comitiva para que esto se garantice.

“Nosotros como gremio responsable hemos dado instrucciones de que los camiones se pongan al lado de la vía, obviamente, hay 180.000 protestantes y nosotros no podemos controlar a todos. Ahora, ellos están quebrados y sufriendo porque lo que cobran no les alcanza para nada”, mencionó en Canal N.

“Vea usted que hoy nos hemos preocupado por los tres camiones que venían con oxígeno cargado desde Ate rumbo a Supe. La misma delegación abrió pase para que ellos sigan. Sabemos la importancia del oxígeno y hemos hablado con representantes para que dejen pasar al transporte que tiene el insumo medicinal importado. Nosotros vamos a realizar una comitiva para que ese oxígeno llegué a su destino y vamos a certificar eso ”, agregó.

Respecto a la última conferencia realizada por el Ejecutivo, detalló que el Gobierno busca un acuerdo cuando no se ha dialogado en meses anteriores. “Que le cuesta mirar eso al ministro de que se implemente un sistema en el que la SUNAT pueda supervisar al camionero y sancionarlo si cobra por debajo del costo. Yo no entiendo por qué no lo quieran tocar”, dijo.

Asimismo, acotó que aún no han emitido un pronunciamiento como gremio, ya que recién recibieron la propuesta desde el MTC.

“El ministro dice que nosotros no hemos dado respuesta. Lo que sucede es que recién nos alcanzaron en horas de la mañana, y esto tiene que ser analizado por todos los técnicos”, precisó. Por último, Bianchi desconoce sobre infiltrados dentro de las protestas y que esto debe ser fiscalizado por la Policía Nacional del Perú.