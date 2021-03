Ate: menor desapareció tras salir a su vivienda para comprar

Gimena Vargas Lapa (15) lleva más de 24 horas desaparecida, luego de que saliera de su domicilio para realizar algunas compras. El hecho ocurrió el último miércoles 17 de marzo en el asentamiento Los Lirios, en Ate Vitarte.

Según la madre de la adolescente, la menor salió con S/ 200 hasta el Real Plaza Santa Clara, el cual se encuentra a unos minutos de su vivienda, pero nunca regresó. Desde ese momento, sus parientes han emprendido una intensa búsqueda, tanto en redes sociales como en las calles.

“Yo no estaba en mi vivienda. Ella y su hermano se encontraban en clases virtuales. Como ya no tenía comida el perrito, se fue a comprar a Real Plaza Santa Clara, que está a tres minutos de mi casa. Ella cogió S/ 200 y le dijo a su hermanito ahora vuelvo. Ella no tenía celular”, indicó una pariente a La República.

Los familiares de la menor han interpuesto la denuncia ante la Policía Nacional e hicieron un llamado a las autoridades a fin de ubicar su paradero. La menor también aparece en el Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

De acuerdo a las características mencionadas en la alerta policial, Vargas Lapa tiene tez blanca, cabello castaño claro, tiene ojos color avellana y su contextura es gruesa. El día que desapareció vestía un vestido color azul acero y zapatillas blancas tipo botín.

En caso de tener información que pueda ayudar a encontrar a la menor, comunicarse con su progenitora al teléfono 937 207 787.

¿Qué hacer en caso de desapariciones?

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140 / 330-7068 / 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114. Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición.

Además, para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada y reportarla en cualquier dependencia policial. Esta alerta no implica costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

