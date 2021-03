Los trabajadores del hospital regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, región Áncash, guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas que fallecieron y perdieron la batalla contra la COVID-19.

La ceremonia fue presidida por el director del nosocomio, César Acevedo Orellano, quien reconoció el trabajo de los médicos, enfermeras, técnicos y demás personal de la primera línea para combatir el avance del virus.

El establecimiento fue uno de los primeros en atender casos de la enfermedad en la zona costa de Áncash. Hoy es el principal centro de referencia de pacientes que padecen la enfermedad de las provincias del Santa, Huarmey, Casma.

En carne propia

Acevedo reconoció que pese al esfuerzo de todo el personal de salud, la saturación del sistema sanitario les jugó en contra y sintieron la frustración de ver morir a los pacientes.

El funcionario incluso recordó que familiares suyos forman parte de la estadística de fallecidos por la pandemia. Ellos murieron sin que hubiese una cama UCI disponible, ya que en el pico más alto se coparon todas las camas de ese servicio en Chimbote.

“Los trabajadores me critican y hasta mencionan a mi madre. Yo he tenido dos primos que han fallecido de 40 y 50 años, no pude hacer nada, no conseguí cama UCI siendo director, tratamos de corregir esta situación”, confesó afligido Acevedo, en cuya gestión se incrementó el número de camas para pacientes críticos.

El director del hospital pidió a sus colegas y demás trabajadores renovar su compromiso y seguir batallando contra el virus.