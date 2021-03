VMT: roban su vehículo y ahora lo extorsionan para que pague S/ 4.000

Un hombre sufrió el robo de su vehículo cuando realizaba compras en el mercado Micaela Bastidas, en el distrito de Villa María del Triunfo. Ahora, los delincuentes le piden hasta S/ 4.000 para devolvérselo.

El hecho ocurrió el lunes 15 de marzo alrededor de las 9.00 a. m. Las cámaras de seguridad evidenciaron que solo bastaron siete minutos para que los sujetos se llevaran la herramienta de trabajo de Carlos Atenogenes. Según denunció la víctima, se comunicaron con él luego del asalto para pedirle dinero a cambio de darle su automóvil .

“Recibí una llamada casi al anochecer donde me decían que si todavía deseaba recuperar mi carro. Les dije que no, que no iba a pagar. Al tener el vídeo, difundir esto por la prensa y recibir la colaboración de algunos ciudadanos, espero dar con la identificación de estos delincuentes. Voy a continuar con la Policía a fin de que logren capturarlos”, comentó el afectado en diálogo con Panamericana TV.

Afortunadamente tiene imágenes del robo. Incluso, algunos de los residentes ya habría identificado a uno de los ladrones, al que llamarían ‘Cara de pan’.

Añadió que, al avanzar el tiempo y ver su negativa de pagar, los malhechores han reducido la cantidad a S/ 2.500.

La denuncia ya se encuentra enviada a la Diprove Sur, ubicada en Chorrillos, para que se hagan cargo del caso. El agraviado espera que la PNP logre dar con el paradero de los delincuentes, así como recuperar su vehículo.