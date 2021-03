Vacunación contra la COVID-19 de adultos mayores que no tienen seguro se inicia en SJL

En el Perú hay 4 millones 150 mil adultos mayores y no todos cuentan con un seguro de salud ni permanecen en asilos, y por ello el ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció que se iniciará una nueva forma de atención: la “vacunación territorial”, en la que se empleará el padrón del Reniec para que toda esta población sea inmunizada.

El distrito en el que se comenzará con esta estrategia es San Juan de Lurigancho (SJL) porque actualmente concentra la mayoría de casos Covid-19 en Lima. De acuerdo al ministro, también se tiene planeado que esto se repita en diversas regiones del país. El titular de Salud detalló que, tras una evaluación previa, en SJL hay 70 personas mayores de cien años, quienes serán la prioridad.

En tanto, sobre el lugar donde serían vacunados, dijo que se contempla los locales de votación asignados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “Esta semana se sabrá con mayor precisión dónde les tocaría votar. Yo sé que hay adultos mayores que no están obligados a votar, pero están asignados a un colegio donde les tocaría votar. Ese colegio, ese espacio, será su centro de vacunación en la fecha que se comunicará”.

Loreto inicia vacunación

Luego de La Libertad, Arequipa y Loreto se convirtieron en las regiones que ya recibieron las primeras dosis de la vacuna de Pfizer que serán destinadas para los adultos mayores. En los próximos días estarán llegando también a San Martín. A cada una de las regiones se les está entregando 5.850 dosis.

En Loreto la vacunación se iniciará hoy y continuará hasta el viernes, según dijo su Diresa.

En tanto, el ministro Ugarte aseguró que el cronograma de vacunación no se ha detenido. Y precisó que del primer millón de Sinopharm, hay cien mil unidades que se encuentran en los almacenes del Cenares que serán destinados al personal de salud que trabaja de manera independiente. Por el lado de Pfizer, cada semana continuarán llegando 50 mil hasta acabar marzo, y en abril llegarán 200 mil dosis semanalmente.

Vacuna rusa

Sin permiso. “Traer vacunas no es como traer cualquier tipo de producto, deben tener una cadena adecuada”, dijo la jefa de la Digemid, Carmen Ponce, sobre la promesa de un empresario de traer la vacuna rusa al Perú. Ponce aclaró que no se ha dado la autorización a la Sputnik V porque no tiene un establecimiento en el país.