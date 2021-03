Sin luz ni internet: dificultades en inicio de año escolar en Cusco

Ocho de la mañana del lunes. Día del inicio del año escolar 2021. Pedro, un estudiante de primaria, protesta antes de iniciar sus clases. El niño vive en el sector de K’ayrapampa del distrito de San Jerónimo, a unos cincuenta minutos del Centro Histórico de la Ciudad Imperial del Cusco.

Pedro porta una pancarta en sus manos. Allí se lee: “tengo toda la energía para estudiar, solo me falta la energía eléctrica”.

En K’ayrapampa no hay servicio de energía eléctrica, porque la zona carece de habilitación urbana. “Hago mis clases en vela. Pido que nos den luz a nuestro sector”, reclama el niño.

“Necesitamos energía (eléctrica) para estudiar. Nosotros tenemos que pagar para que nos puedan cargar el celular o alquilamos un cuarto que tenga energía. Señor alcalde (Albert Arenas), le pido que nos apoye. No tenemos luz y no podemos hacer clases virtuales. Yo casi no me conecto a la semana y no aprendo”, se queja una niña.

Las madres de K’ayrapampa, una zona donde viven alrededor de 60 familias, muestran su preocupación, porque sus hijos no pueden hacer clases. Muchas veces deben alquilar cuartos o cargar los celulares para que los menores reciban clases.

El último poste de electricidad está ubicado a 300 metros de K’ayrapampa. Acudieron a la Municipalidad Distrital de San Jerónimo y Electro Sur Este para gestionar la instalación del servicio. No hubo respuesta.

A unos kilómetros de K’ayrapampa, en la comunidad campesina de Tambomachay, distrito del Cusco, muchos niños tampoco pudieron iniciar sus labores escolares el lunes, pero por falta de acceso a Internet. Los padres de familia de la zona exigieron a las autoridades cusqueñas priorizar el servicio de conectividad.

El gerente regional de Educación, Arturo Ferro, sostuvo que el 59% de escolares iniciaron con sus clases virtuales. A nivel regional se matricularon 307 mil estudiantes en los colegios públicos.

El Ministerio de Educación (Minedu) solo entregó 9 mil 500 tabletas de las 81 mil 453 que debía proveer a los estudiantes de escasos recursos económicos de la región imperial del Cusco. Ferro dijo que el lote faltante llega este lunes y será distribuido a los alumnos. El año pasado hubo un nivel de deserción del 18% por falta de conectividad.

Clases semi- presenciales

El gerente regional de Salud, Arturo Ferro, sostuvo que debido a las condiciones en el Bajo Urubamba del distrito de Megantoni, provincia La Convención, empezarán clases semipresenciales por pedido de las comunidades.

En esa localidad selvática hay 32 comunidades nativas y en unas 50 instituciones educativas se aplicará el modelo semipresencial para asegurar el acceso del servicio educativo a los estudiantes. El año pasado hubo serios problemas por falta de Internet.