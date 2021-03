Paro de transportistas: dos cisternas con oxígeno están varados en Tacna

Alberto Valenzuela, director ejecutivo del legado de los Juegos Panamericanos 2019, indicó que el paro de transportistas afecta en la llegada de oxígeno medicinal a los hospitales de Lima. De acuerdo sus declaraciones en Canal N, dos cisternas provenientes de Chile han quedado varadas en la región Tacna.

“Estamos transportando oxígeno de Antofagasta. Esta es la tercera semana que ingresa. Anoche (16 de marzo) ingreso dos cisternas con 33 toneladas de oxígeno que vienen hacia Lima. Pero, a pesar de la escolta policial, estos camiones no van a llegar a su destino, debido a los bloqueos de la carretera”, mencionó.

“Este es parte del oxígeno que importamos desde Chile. Estamos muy preocupados porque la cadena logística y de suministro a los hospitales no se va a poder realizar a causa del paro. Solo avanzan un poco y se detienen. Así no van a llegar´, agregó.

El funcionario pide al gremio de transporte que reconsideren la medida, ya que están en conversaciones con el Gobierno para bajar el precio del combustible y peajes. “Invocamos a los dirigentes de los transportistas a liberar las vías porque sino este oxígeno y de otras partes del país no van a poder abastecer a los hospitales”, manifestó.

Así también, resaltó que no pueden cruzar en medio de la protesta, puesto que puede afectar al insumo medicinal. “El convoy ingresó por la frontera de Tacna y Arica. Ayer en la tarde no pudo avanzar, así que pernoctaron en Tacna. Hoy a las 9.00 a. m., luego de ello, hemos tenido apoyo policial; sin embargo, los bloqueos persisten. Estas cisternas son altamente sensibles por el oxígeno y no pueden pasar en medio de la quema de llantas”, dijo.

Valenzuela destacó que este cargamento se dirigía a los hospitales Lolo Fernández (Cañete), Cayetano Heredia, Hipólito Unanue, Regional de Huacho, entre otros. Por último, expresó que al día se mueven 400 toneladas de oxígeno desde Ica o Lima hacia todo el país y esto está siendo perjudicado por las protestas.