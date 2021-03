Intérprete de lenguaje de señas de Tv Perú vence a la COVID-19

A través de su cuenta oficial de Twitter, el conocido intérprete de señas de Tv Perú, Moisés Piscoya, confirmó que ha superado a la COVID-19 y que ya puede retornar a su centro de labores.

“Hace unos días atrás, me recuperé de la COVID-19 y ya estoy bien. Ahora estoy empezando un tratamiento post covid y empezando en el canal; tenía ganas de volver. A cuidarse muchísimo por favor”, se lee en la publicación de Twitter.

Asimismo, pidió a la ciudadanía no bajar la guardia y respetar las medidas sanitarias impuestas por el Estado con la finalidad de reducir el incremento de casos.

Ante ello, los cibernautas felicitaron la recuperación de Piscoya y le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

“Genial que estés recuperado. Ya se me hacía raro no verte en las pantallas. Te has hecho querer por los peruanos, bien ahí”, escribió un internauta. Mientras que otras personas, que desconocían que el joven intérprete había sido víctima de la COVID-19, mostraron su asombro. “Qué bueno por ti, y por todos tus televidentes. No sabía que te habías contagiado, pero gracias a Dios ya estás de nuevo en el ruedo. Éxitos y pronto tu total recuperación”, indicaron.

Piscoya no solo labora para los diversos programas de Tv Perú, sino que también apoya a la ONPE, realizando los videos institucionales para los próximos comisios electorales.

