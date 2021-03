EsSalud: mayores de 90 años serán vacunados en casa, así no estén en Padomi

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que los adultos mayores de 90 años podrán ser vacunados contra la COVID-19 en sus casas. Este hecho se llevará a cabo aunque no estén inscritos en el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi).

El gerente central de Seguros de la institución, Hernán Ramos, señaló que esta estrategia forma parte del Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus.

“Tenemos que comenzar por la población con mayor posibilidad de hacer cuadros críticos y morir; así no solo reduciremos la mortalidad sino también la carga en el sistema de salud, sobre todo en camas UCI y la demanda de oxígeno”, dijo a la Agencia Andina.

Además, pidió paciencia y comprensión a la población asegurada e indicó que los padrones de inmunizaciones se irán programando de manera semanal conforme vayan llegando las remesas de vacunas contra la COVID-19.

“Todos van a ser eventualmente vacunados en la medida que van llegando las vacunas y vamos a irlos programando. Hay que tener un poco de paciencia. Lo que se está publicando son las programaciones de la semana. No significa que no están en el padrón, no significa que no van a ser vacunados”, agregó.

Vacunación contra la COVID-19 de los adultos mayores que no están en EsSalud

Para este miércoles 17 de marzo, se tiene previsto que el Ministerio de Salud (Minsa) empiece a convocar a los adultos mayores no afiliados a EsSalud para que reciban la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer.

Así lo adelantó el titular del sector, Óscar Ugarte, quien señaló que, basándose en el padrón único del Reniec, se les logró identificar territorialmente por distritos, domicilio y local de votación. Dijo que se comenzará con los que tienen más de 80 años hasta llegar, progresivamente, al grupo de 60 años con la llegada de nuevas vacunas.