Cusco: policías serán investigados por intervenir a agente de seguridad

Cusco. Efectivos policiales de la Comisaría de San Sebastián, incluido el jefe de dicha dependencia, mayor PNP Paúl Martín Hernández Guzmán , serán investigados por la Oficina de Disciplina y por el Tribunal de Justicia Militar Policial, luego de, presuntamente, haber actuado de forma indebida al detener a un agente de seguridad que labora en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Este hecho fue registrado el último domingo al interior del terminal aéreo.

Según la versión de los trabajadores de seguridad, habrían intentado inspeccionar el patrullero como parte de su labor, acción que, al parecer, incomodó a los agentes, quienes aprovechando su autoridad detuvieron a uno de ellos.

El personal de seguridad mostró su documento de identidad cuando se le solicitó; no obstante, pese a ello, fue trasladado a la comisaría. En uno de los videos registrados, su compañero evidencia la intervención. “Dice obstrucción policial, pero le ha presentado su DNI. Pero no está incumpliendo papá, presentó su DNI. No es un delincuente, es un trabajador”, se le oye decir.

Por su lado, uno de los policías le indica: “O caminas o te reduzco, estoy hablando claro”. Otro opta por darle empujones para llevarlo al patrullero. El hombre fue conducido hasta la Comisaría de San Sebastián, donde permaneció retenido por varias horas.

Esta situación podría conllevar a una sanción disciplinaria y penal policial. Mediante una nota de prensa, la VII Macro Región Policial del Cusco precisó que al “tomar conocimiento de los presuntos actos de inconducta funcional” comunicaron el hecho a las entidades competentes con el fin de que se determinen “las responsabilidades respectivas, en salvaguarda de los bienes jurídicos como son el servicio, la disciplina, la ética y la imagen institucional, que no permitirá sean mellados por malos efectivos policiales”.