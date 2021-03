Arequipa: vacunación a policías inició este miércoles en tres sedes

La vacunación al personal de la Policía Nacional en Arequipa arrancó este miércoles 17 de marzo. Desde tres sedes en la ciudad, previamente seleccionadas, efectivos recibirán 7.020 dosis del laboratorio Pfizer distribuidas por el Ministerio de Salud.

Según el general PNP Víctor José Zanabria Ángulo, jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa, este proceso se desplegará durante tres días; es decir, hasta el viernes, y el sábado será para personal rezagado o retirado. Ante ello, agentes de las diferentes provincias llegarán a la ciudad en los siguientes días para su inoculación.

Los puntos de vacunación son los colegios Neptalí Valderrama, 7 de Agosto y la Comandancia Regional PNP. En cada sede se aplicará cerca de 2.400 vacunas de forma diaria a fin de completar el lote entregado por el Minsa. Zanabria señaló que se está actuando con premura, debido a que esta vacuna necesita cuidados específicos como el mantenimiento en cadena de frío.

La inmunización al personal policial cuenta con el apoyo de la Gerencia Regional de Salud y de la Municipalidad de Arequipa.

No serán vacunados

El jefe de la IX Macro Región Policial Arequipa destacó que por el momento no se vacunará al personal que se encuentra en estado de gestación, lactancia o están infectados con coronavirus.

Además, no se vacunará a aquellos que señalaron que no se someterán a este proceso. Estos últimos son cerca de 157 policías quienes informaron, a través de un sistema de la Policía, que no desean la vacuna. “Algunos por temor y otros que no lo consideran necesario, es su decisión personal”, recalcó.