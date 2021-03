Ante bloqueo de carretera, enfermera camina para atender pacientes COVID-19

La enfermera Consuelo Quispe, durante la noche del martes 16 de marzo, decidió bajar del bus en el que se encontraba para caminar y llegar a tiempo a atender a sus pacientes diagnosticados con la COVID-19.

La profesional se encontraba en un vehículo que no avanzaba debido al bloqueo de carreteras por el paro de transportistas. Mientras caminaba agitada por la autopista Ramiro Prialé, debido al largo trayecto que recorrió, fue entrevistada por las cámaras de Latina en un enlace en vivo.

“Vengo de Rebagliati, de EsSalud, y la verdad es que todo el día ha estado horrible, tanto para bajar y ahora peor para subir. Todavía me están esperando pacientitos a los que tengo que poner vía (debido a) que están con COVID-19. Tengo que llegar al cerro Camote y otro me está esperando por Manilsa, la verdad me preocupa porque se trata de salud y están desaturando”, relató.

Además, manifestó que laboró en el hospital de emergencias en Ate Vitarte, pero finalizó su contrato. “He trabajado en el hospital de Vitarte COVID hasta el término del contrato. Un abuso la verdad, pero me siguen necesitando nuestros prójimos y estoy yendo“, resaltó.

Por último, calculó que estaría llegando a su casa cerca de la medianoche, luego del toque de queda y cuando se reduce el transporte público y privado; sin embargo, dijo no sentirse molesta porque “la salud es primero”.

Bloquean Carretera Central y autopista Ramiro Prialé

El martes 16 de marzo, segundo día del paro de transporte interprovincial y de carga, estuvo marcado por el cierre de carreteras en las diferentes regiones del país y por la advertencia de la empresa Linde Perú ante un posible desabastecimiento de oxígeno medicinal a los establecimientos de salud.

En Lima, los transportistas bloquearon la Carretera Central y la autopista Ramiro Prialé, así como la Panamericana Sur. Cientos de pasajeros tuvieron que bajar de los buses y caminar debido a la congestión vehicular.

