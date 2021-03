Puno: piden apoyo para adulta mayor que vive en estado de abandono

Una adulta mayor, de aproximadamente 87 años, vive en terribles condiciones en Puno. Ella debe arrastrarse para movilizarse debido a que perdió la movilidad de sus piernas. Vecinos de la urbanización Tambopata, en la ciudad de Juliaca, solicitaron apoyo.

De acuerdo al medio local Cositel Noticias, la mujer vive en su precaria vivienda y no ha recibido atención médica. Aproximadamente, hace tres años sufrió un accidente de tránsito y no recibió los tratamientos adecuados. Además, tendría dos hijos a los que no ve desde hace tiempo y no le ofrecen los cuidados necesarios.

Una de las vecinas contó que incluso la mujer fue encerrada con candado en su vivienda por personas inescrupulosas. La pobladora manifestó que se percataron de la presencia de la mujer una semana después cuando esta gritaba por ayuda.

“Alguien encerró con candado su puerta, no había comido una semana y solo tomó agüita con azúcar”, lamentó.

Asimismo, la adulta mayor habría sido engañada con la venta de su terreno. Ella cuenta que la llevaron a una notaría y no le indicaron exactamente los términos de la venta. Agregó que luego le robaron el dinero.

Vecinos solicitaron apoyo a la ciudadanía y a las autoridades. Argumentan que tratan de apoyar a la mujer, pero no pueden atenderla de forma permanente. Las personas interesadas en ayudar con este caso pueden trasladarse hacia la urbanización Tambopata en el jirón Teodoro Valcárcel manzana H-3 en la ciudad de Juliaca.