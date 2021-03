Paro de transportistas: continúa diálogo entre gremios y Poder Ejecutivo

Desde las 10.00 a. m. representantes de los gremios de transportistas que acatan el paro y autoridades del Gobierno central se reúnen en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para llegar a un acuerdo entre ambas partes.

Javier Márquez, representante de los conductores de camiones, reiteró que buscan resolver el alza del precio del Diesel, la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la rebaja de los peajes .

Sin embargo, el dirigente aseguró que no han recibido respuestas satisfactorias por parte del Ejecutivo. “En estas horas solo hemos tratado el tema del Diesel y del ISC, lo cual todo ha sido negativo, por lo que decidimos retirarnos y darles un espacio de tiempo para que se reúna la comisión multisectorial y traigan una respuesta que sea objetiva. No queremos situaciones mediáticas de mesa de trabajo que no van a resultar”, manifestó en declaraciones a La República.

Dirigentes de transportistas no llegaron a un acuerdo con el MTC. Dirigentes de transportistas se reunieron con representantes del MTC, pero no llegaron a un acuerdo sobre paro nacional frente al alza de combustible.

Márquez señaló que en el caso del alza del Diesel, el Gobierno ha presentado un informe de Indecopi en el que se niega la existencia de una concertación de precios entre las empresas oferentes. Pero el dirigente cree lo contrario y propone que se debe establecer una fórmula a los importadores de combustible para que respeten precio con el que el Diesel ingresa al Perú.

Las mesa de diálogo se retomará a las 5.00 p. m. y los gremios esperan poder llegar a un consenso, pues si no, mantendrán la paralización. “Hoy día tendrán que entenderlo por la fuerza, porque todos los camioneros peruanos ya se pararon”, indicó.

Márquez también dijo que llamarían a unirse al paro a los conductores de vehículos de transporte público, como buses, cústeres y mototaxis, pues ya que a ellos también les afecta el alza del combustible.

Además del ministro de Transportes, Eduardo González, se encuentran presentes en la reunión representantes de los ministerios de Energía y Minas, y Economía y Finanzas, así como del viceministerio de Gobernanza y Ordenamiento Territorial.