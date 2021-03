Desde hoy, con la ayuda de los municipios y la autoridad comunal; la Ugel La Unión empezará las visitas en las casas de los menores que no puedan contactarse para realizar las clases virtuales por falta de conectividad. Esta provincia es una de las alejadas de la región Arequipa.

La directora de la Ugel La Unión, Nancy Apaza, aseguró que en los poblados más distantes, lo más conveniente serán las clases presenciales, pero todo dependerá de la decisión del Ministerio de Educación.

Se matricularon 4100 alumnos para los niveles inicial, primaria y secundaria, pero solo llegarán 1300 tabletas. “Necesitamos 700 más porque hay alumnos sin señal de celular ni internet”, indicó la docente. Solo el 50% de los alumnos de esta provincia se reportó ayer en el primer día oficial de clases. Indicó que en este primer mes se realizará trabajo de reforzamiento y de apoyo emocional. El 5 de abril se iniciará el dictado “Aprendo en casa”.

Inicio incompleto

El gerente regional de Educación, Raúl Sánchez, aperturó el año escolar 2021 en la institución Valle Arriba de Tambo, del distrito de Cocachacra, provincia de Islay. Allí entregó 36 tabletas a los estudiantes, luego 8 al I.E. El Fiscal, 72 en el colegio José Abelardo Quiñones y 34 en Luisa Begazo.

Son 11044 tabletas que se distribuyen, pero se necesitan 70 mil más. Sánchez indicó que en la región son 240 mil alumnos del sector público que ratificaron su matrícula. Resaltó que ya tiene pedido de diversos comités educativos para iniciar dictado semi presencial desde el 15 de abril. El 5 de abril se iniciará el dictado “Aprendo en casa”.

Faltan tabletas en Cusco

Al igual que en Arequipa, en otras regiones del sur no todos tienen las mismas oportunidades de acceder. En el Cusco se registran 307 mil estudiantes matriculados que reciben clases gracias a 20 700 docentes, distribuidos en todas las instituciones educativas.

El Minedu no cumplió con entregar las tabletas a los estudiantes más pobres. El gerente regional de Educación, Arturo Ferro, señaló que hasta el momento el Gobierno les entregó 9 mil 500 tabletas, de las 81 mil 453 que debían distribuirse a nivel regional. En 2020, según el informe de gestión de Ferro, 11 000 estudiantes no tuvieron conectividad por diversos motivos. Este año las cosas no cambiaron mucho.

La representante de la Defensoría del Pueblo, Rosa Santa Cruz, sostuvo que el acceso a Internet es limitado en las provincias. “En 2029, el 38% tenía acceso a Internet y 34% a computadora. Mientras que en zonas rurales solo el 5% tenía Internet y 6% una computadora. Esas brechas no se han cerrado”, precisó.

Mencionó a Bajo Urubamba, en la provincia de La Convención, y las comunidades en zonas altoandinas como las que sufren más por falta de Internet.

Tacna sin equipos

Mientras que en Tacna, 65 mil escolares reiniciaron ayer trabajo remoto. Son más de cinco mil docentes que también vuelven.

El secretario del Sutep Tacna, Fernando Gamarra, informó que todavía no se ha completado la entrega de tabletas ni dotado de internet a todos los estudiantes y docentes. Añadió que, el retorno a las aulas se iniciaría en la zona rural, eso dependerá de los padres si deciden mandar a sus niños a las aulas o deciden clases virtuales. El Sutep no se opone al reinicio de clases presenciales, pero pide que se garantice la infraestructura sanitaria en todos los colegios, inmunización de docentes, auxiliares y trabajadores contra la COVID-19.❖

En Puno 291 mil escolares retornan a clases virtuales

El inicio del año escolar 2021 en la región de Puno se realizó con descoordinaciones. El director del colegio José Carlos Mariátegui de Capachica convocó a los alumnos para participar de la ceremonia presencial del “Buen Retorno del Año Escolar 2021”. En las redes sociales se difundió un video donde se aprecia la formación de alumnos vestidos con ropa de calle.

Este hecho fue cuestionado por el director regional de Educación de Puno, Hugo Apaza, quien reiteró que la disposición de dictado de clases es virtual. En otras instituciones como Macusani, los padres acudieron para ratificar las matrículas de sus hijos, sin embargo denunciaron que a la fecha no hay profesores para algunas materias básicas. También denunciaron cobro por concepto de Apafa.

La región de Puno tiene una población escolar de 291 mil 578 escolares, de los cuales 226 mil 648 se encuentran en el ámbito urbano.