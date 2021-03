Escolares no acceden a clases por bloqueador de señal del penal de SJL

Un grupo de menores de edad no puede acceder a sus clases virtuales debido a los bloqueadores de señal del penal de Lurigancho, por lo que deben caminar por varios minutos para lograr conectarse a internet.

En conversación con América TV, una madre de familia expresó su malestar al verse perjudicada por esta situación. Además, señaló, son alrededor de 150 familias de la Asociación de Viviendas Palmeras II afectadas por las clases virtuales.

“Ahora están en clases, ella no puede entrar porque no tengo señal. Me estoy yendo a buscar señal, pero, lamentablemente, no tengo”, sostuvo Norma, una madre de familia que debe caminar con su hija por 20 minutos para obtener señal.

El año pasado, la niña dejó de estudiar durante dos meses, pues su madre enfermó y no podía salir a buscar conexión a internet.

Una de las menores informó que en su salón son 35 alumnos, pero solo 18 han podido conectarse. La mayoría de sus compañeros vive en zonas aledañas al penal o en los cerros, por lo que presentan dificultad para ingresar a la plataforma de educación virtual.

“Hay algunos niños (que) no han estudiado durante el 2020”, lamentó una madre de familia.

Según el INPE, el Ministerio de Justicia realiza el servicio de bloqueo de señal por medio de una empresa.

Ante esta situación, el viceministro del Ministerio de Justicia aseguró que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones enviará técnicos para verificar que la calibración sea efectiva, a fin de que los escolares de zonas aledañas no se vean perjudicados por los bloqueadores de señal.

En ese sentido, recalcó que en menos de una semana los menores obtendrán señal.