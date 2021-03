Chiclayo: vecinos denuncian más irregularidades en obra de José Olaya

Hace casi cuatro meses comenzó la obra para el mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal del pueblo joven José Olaya, en la ciudad de Chiclayo, pero los pobladores y especialistas ya han advertido una serie de irregularidades.

Irregularidades

Entre estas han señalado que la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) no ha cumplido con el retiro de la tubería de cemento antiguo de la red de agua potable en varias calles, lo cual pone en riesgo la ejecución del proyecto de S/ 7 049 902.

La unidad ejecutora de la obra es el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), que suscribió un convenio con la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) el 16 de julio de 2020. El 18 de octubre de 2020 se entregó la buena pro al Consorcio Los Elegantes para la ejecución de los trabajos por S/ 55 953 733, los que debían culminar el 3 de marzo de 2021.

Además de los retrasos en el proyecto, los representantes del Comité de Gestión de Pistas y Veredas del P. J. José Olaya, Segundo Sánchez Chacón y Ovides Malca Vásquez, denunciaron deficiencias en las ejecuciones de los trabajos en las calles Las Margaritas (cuadra 0), Teresa Fanning, Las Vegas, Los Mangos y Las Higueras.

Este diario efectuó un recorrido por los lugares comentados y observó la paralización de los trabajos, a comparación de otras vías del mencionado sector. En su momento, la Contraloría había advertido el abandono de la obra, de acuerdo al informe n.° 008-2021.

“En el caso de la calle Las Margaritas no se ha hecho el cambio de la red de agua por más de 30 años. El consorcio a cargo de la obra no puede ejecutar el proyecto debido a filtración de aniegos. En el 2017 se cambiaron las redes de desagüe, pero seguimos con una red de cemento muy antigua. Esto es responsabilidad de Epsel y no lo solucionan”, manifestaron los dirigentes.

Observaciones

Dicha situación se repite en otras calles donde las redes antiguas de agua ocasionan filtración y aniegos. Ello provoca, a su vez, la aparición de vectores y daño a la salud pública. Malca y Chacón precisaron que las deficiencias generaron la paralización de los trabajos en dichas vías.

Chiclayo

El último 18 de diciembre de 2020 se solicitó a Epsel el retiro de las redes de cemento antiguas. Recién el 29 de enero de 2021 el personal de Epsel hizo trabajos de forado en la calle Las Margaritas, pero se produjeron roturas en las tuberías de desagüe domiciliarias, según un documento al que accedió este diario.

“No se efectuó acciones de rehabilitación o mejora del sistema de agua, pues solo se realizó el relleno con tierra de las filtraciones”, indicó Sánchez Chacón.

Posteriormente, el 8 de febrero de 2021 Epsel envió nuevamente a su personal a intervenir en las mejoras del sistema de agua y alcantarillado; empero, un días después se observaron mayores fugas de agua y aniego.

A esto se suma que entre el 15 y 18 de enero de 2021, los dirigentes pidieron al supervisor de ejecución de obras del GRL y supervisor del proyecto, considerar la presencia de napa freática, extracción y eliminación de tuberías de cemento, suelos inestables, tuberías de conexión de gas expuestas, entre otras.

La Defensoría del Pueblo, a través del oficio n.° 0080 - 2021, pidió al gerente general de Epsel, Arturo Colchado Bolivar, la elaboración de un informe técnico del estado actual del sistema de saneamiento de la calle Las Margaritas y otras vías; así como levantar las observaciones denunciadas.

“Hemos hecho reiterados pedidos a Epsel, pero no hemos encontrado respuestas. El problema no es solo que se paraliza la obra, sino también que se puede terminar algo que no tendrá durabilidad. No descartamos una denuncia penal contra Epsel”, argumentó Malca Vásquez.

La República intentó comunicarse desde el lunes 15 de marzo con representantes de Epsel para conocer sus descargos, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.

La supervisión está a cargo del Consorcio Empresarial y significó un presupuesto de S/ 131.869.