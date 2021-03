Callao: identifican a presunto líder de ataque a policías en losa deportiva

La Fiscalía identificó a otro presunto agresor de policías en el ataque registrado en una losa deportiva del Callao, el pasado 8 de noviembre de 2020, durante una intervención por el desacato de la inmovilización social obligatoria.

Como se recuerda, dos efectivos fueron agredidos por unos sujetos que se encontraban jugando fútbol, pese a a las restricciones dispuestas por el Gobierno para contener la COVID-19. El enfrentamiento terminó con un civil fallecido y un efectivo herido.

Gian Salgado Rodríguez, según un informe de América Noticias, es sindicado como uno de los líderes del grupo que inició el ataque, de acuerdo a las imágenes registradas aquel día durante el operativo.

En los próximos días se realizará la diligencia de reconstrucción de los hechos, con lo cual se espera tener más detalles para poder denunciar penalmente a los implicados. Salgado, por lo pronto, es investigado por el delito de violencia contra la autoridad y violación de medidas sanitarias, detalló la Fiscalía.

El informe preliminar de la PNP indicó lo siguiente: “Personal de la CPNP Playa Rímac, intervino a (20) personas aproximadamente que estaban realizando fulbito, las personas intervenidas opusieron resistencia agrediendo físicamente al alférez PNP Marco Mancilla Quiroz y al suboficial PNP de tercera, Javier Silva Zelada, donde en el forcejeo se liberó un disparo de proyectil de arma de fuego logrando impactar a la persona de Raymundo Choque Cersa, quien inmediatamente fue trasladado al Hospital San José, donde falleció”.

Hombre fallecido no incumplía normas sanitarias

Según testigos, la víctima no formaba parte del grupo de atacantes, sino que pasaba por el lugar para gestionar unos trámites y, al ver la pelea, trato de separarlos. “Lamentablemente, al estar muy cerca la bala le cayó en la cabeza, él no tenía nada que ver. Incluso levanta las manos para no ser una amenaza, pero le dispararon”, contó su hijo a La República.