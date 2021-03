Anuncio y disculpas de La Lucha normalizan el machismo, según especialista

“Lleva un sánguche para tu esposo, para que sepa dónde estabas y no se ponga celoso”. Este mensaje fue colocado en la sede del centro comercial El Polo de la sanguchería La Lucha, por lo que se difundió en redes sociales para cuestionar la normalización de un anuncio calificado de machista, en el que, además, se romantizan los celos y el control .

Este lunes 15 de enero, la marca difundió un mensaje en el que pide disculpas “a quienes se hayan podido sentir afectados con la mala interpretación y/o connotación que terceros hayan podido atribuir” a la frase antes mencionada, por lo que se infiere que no aceptan el error.

Según La Lucha, lo que ellos quisieron decir es que “si tu pareja no tuvo la oportunidad de acompañarte a disfrutar de nuestros ricos sánguches, exprésale tu amor llevándole uno y evita que se ponga celoso por el tan sabroso momento”.

Alexandra Hernández, licenciada en Psicología con estudios de género, explica que ambos mensajes tienen una visión muy masculinizada, ya que en el primero se apela a una necesidad de control y celos, mientras que en la segunda —pese a las disculpas en la que no se acepta la equivocación— se repite el error de centrarse en la necesidad de los hombres, pese a que el mensaje está dirigido a mujeres, claramente.

“Hay un contexto muy fuerte de violencia hacia la mujer. Es importante que las agencias de publicidad y las marcas que quieran utilizar el tema de las relaciones entre los hombres y las mujeres puedan analizar su mensaje”, explicó a La República, Hernández.

Sobre las disculpas, la especialista señala que la marca ha tratado de justificar su primer mensaje, pero nadie lo interpretó de esa manera. “Todo mundo se ha dado cuenta, solo que para algunas personas no es para tanto, ‘los celos son normales en una relación’, mientras que para las feministas los celos son peligrosos”, añadió.

Comunicado de La Lucha tras difusión de su banner con mensaje sexista. Foto: Facebook

“Estas ideas normalizadas, naturalizadas, son la base de la violencia de género. No es que esa frase en sí solita sea un problema, es la suma de ideas similares, ideas que naturalizan la idea de propiedad de los hombres sobre las mujeres, que naturalizan los celos, que los hombres siempre tienen que saber dónde están sus esposas, a dónde han ido, con quién han estado, que limitan esa libertad de la mujer para disponer de su tiempo, de su autonomía y de su cuerpo”, precisó la psicóloga.

Vale precisar que estas ideas suelen reforzar estigmas, mas aún en el Perú, donde la tolerancia social de la violencia hacia las mujeres alcanza al 58,9% de la población, de acuerdo a Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares 2019) del INEI. Un porcentaje que, además, va en aumento.

Ello, a pesar de que al menos el 63,2% de las mujeres de 15 a 49 años de edad sufrieron algún tipo de violencia psicológica, física o sexual por parte del esposo o compañero, según los resultados de la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes).

Una disculpa errada

Al analizar el segundo mensaje, Hernández señala que la marca no puede escapar de una mirada masculina de la situación. “Las mujeres que vamos a comprar los sánguches, no estamos pensamos en el marido, estamos pensando en que queremos comer nosotras. (...) En la mirada masculina no hay problema con los discursos o creencias o ideas donde los celos están bien, en los que ‘tu mujer te tiene que decir donde estás’ o en la idea de que ‘los hombres quieren comer’. Estas son ideas también de las masculinidades en la que la mujer tiene que llevarle la comida y la mujer atiende”, señala.

“Debieron reconocer que su frase obviamente naturaliza ciertas ideas, pedir disculpas y ya. Eso era mejor que intentar quedar bien a como dé lugar”, finalizó.