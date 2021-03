Transportistas de carga pesada acatan paro a nivel nacional

A partir del lunes 15 de marzo, el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú acató un paro indefinido debido al alza del 45% del precio de combustible y al incremento del 10% en los peajes.

Según explicaron, desde hace dos semanas el precio del diésel aumentó a S/ 16, y provocó que trabajen a pérdida. Ellos recalcan que el precio inicial del combustible era de S/ 9.

“Llevamos dos años en mesa de diálogo y no podemos seguir en esta situación, prácticamente hemos sido burlados. Esto es insostenible”, señaló a La República Iván Valencia, vicepresidente del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú.

Añade que por cada microempresario se está generando un aproximado de S/ 5.000 de pérdida, una situación que los ha llevado a paralizar en un 80% el transporte de carga pesada.

“La infraestructura está concesionada, pero dan un mal servicio, no dan unas buenas vías y encima nos cobran un peaje ida y vuelta cuando la doble vía para el norte no está terminada ni al 50%. Paramos las operaciones porque tenemos que tener una respuesta del Gobierno”, señaló Valencia.

Si bien el paro es indefinido, ellos confirmaron que no existirá bloqueo de carreteras a fin de no afectar la circulación de vehículos particulares. No obstante, advirtieron un desabastecimiento en los mercados de la capital. “Lastimosamente sí, se le pide las disculpas a las amas de casa, pero ellas también son conscientes de lo que está pasando; todo sube y nadie reclama.”, expresó.