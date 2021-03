SJL: sujeto lanza monedas para distraer a vendedora y robar billetera

Un delincuente se hizo pasar por cliente de una tienda bazar para lanzar unas monedas, distraer a una vendedora y robar una billetera. El hecho ocurrió en el mercado de Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Las cámaras del local captaron todo el suceso. Tal como se ve en las imágenes, el sujeto camina hacia el stand y consulta por unos audífonos. En cuestión de segundos, lanza una moneda al piso y genera la distracción de la vendedora.

Aprovechando esa situación, el ladrón se apodera de una billetera , la cual contenía el dinero de las ganancias del día. Finalmente, huye sin ningún problema.

“Llega, me consulta por audífonos, luego se escucha que cae una moneda. Él me dice que la busque, lo ayudo y cuando termino, me percato de que el hombre había ingresado a la tienda. Le pregunto por qué y me dice que quería ver algo. Lo increpo, pero luego salió. Después me percato de que mi cartera estaba abierta y que se había llevado mi billetera, donde guardaba el dinero”, comentó la agraviada en diálogo con América TV.

Los robos y asaltos en esta zona de San Juan de Lurigancho no cesan. Ante ello, los comerciantes y vecinos hacen un llamado a las autoridades a fin de aumentar la seguridad en la jurisdicción.

“En Campoy hay mucha delincuencia, porque no hay comisaría. La más cercana está en Zárate y los efectivos no vienen mucho por esta zona. Muchos robos, quitan celulares”, comentó el dueño del centro de abastos.

