SJL: peluquería es asaltada dos veces en una semana

Una peluquería fue asaltada por segunda vez en menos de una semana , en San Juan de Lurigancho (SJL). Las cámaras de seguridad del local registraron ambos robos.

Tal como se ve en las imágenes, un auto blanco se detiene en los exteriores del centro de belleza. En cuestión de segundos, el conductor llama la peluquera fingiendo ser un cliente. Cuando la trabajadora se acerca al vehículo, el sujeto saca un arma y la amenaza. Mientras tanto, su cómplice ingresa al local y se lleva un teléfono de alta gama, así como una billetera que se encontraba en el mostrador.

Tras el atraco, huyen del lugar. La víctima no pudo hacer nada para evitar que los delincuentes se lleven sus pertenencias. Según cuenta la dueña, con sus tarjetas de débito en su poder, los ladrones retiraron S/ 4.000.

“El señor que tenía amenazada a mi compañera sí estaba armado. Le dijo que no volteara, que no haga nada porque si no le iba a ir peor”, comentó una de las empleadas en diálogo con ATV.

Este fin de semana volvieron a robar. Esta vez el ladrón llegó caminando al local y aprovechando que la peluquera había salido al baño, ingresó al establecimiento. En cuestión de segundos cogió el celular que estaba sobre la mesa y se fue rápido.

Las imágenes ya se encuentran en poder de la comisaría de Zárate para ayudar a identificar y capturar a toda la banda delincuencial.

Por su parte, los vecinos viven aterrados pues aseguran que la jurisdicción es víctima de la delincuencia. “Por esta zona suelen robar mucho. Tanto hemos pedido que haya seguridad, que nos mande serenazgo, porque no hay”, comentó.