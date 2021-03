Esta semana el Ministerio Público admitió una denuncia para determinar si hay ilegalidad o no en el pago de bonos a las autoridades y docentes de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa). Esos adicionales al sueldo se financian con los ingresos generados por los centros de producción como centro de idiomas, Cepreunsa, centro de Informática, etc. En esta entrevista, el rector agustino sostiene que la acusación carece de sustento. El bono tiene respaldo legal, dice. Afirma que detrás de la denuncia están dos docentes declarados enemigos suyos y de la universidad.

¿Cuál es el respaldo para efectuar estos bonos a las autoridades universitarias y docentes?

Se reglamentó pero basado en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que establece las condiciones para recibirlo. Se paga siempre que haya utilidad en los centros de producción de las universidades. Las condiciones son ser profesor principal, tener el régimen de dedicación exclusiva y tener un cargo de responsabilidad directiva.

¿El fallo del TC se da a raíz de un recurso de la universidad o es una jurisprudencia previa?

Es una acción anterior. Como venían haciéndose estos pagos, muchos docentes fueron procesados por la Contraloría que antes aplicaba sanciones.La Federación de Docentes Universitarios plantea esta acción ante el TC y el ente se pronuncia. En base a ello, el Consejo Universitario decide reglamentar el pago y a partir de eso se viene dando el bono.

Tampoco es cierto que el bono se pague a grupos allegados al rector de la Unsa. Lo desmiento. De la relación de más de 150 docentes beneficiados, el rector solo designa a 5 jefes de oficinas universitarias, de Convenio, Calidad, Promoción y Desarrollo Cultural, Responsabilidad Social y Promoción y Desarrollo Regional.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hizo la observación y Ud. ordena que se suspendan estos pagos. ¿En qué momento se vuelven a reanudar los pagos?

El historial es el siguiente: se aprobó el reglamento en Consejo Universitario (a raíz de la sentencia del TC) y se emite la resolución respectiva, luego salió una nota periodística donde se consultó a un funcionario del MEF. Este señaló, según la Ley de Presupuesto, estaba prohibido el pago de estos adicionales. Momentáneamente ordené su suspensión. Entonces los docentes beneficiarios fueron a un arbitraje. En el laudo arbitral los beneficiarios obtuvieron la ratificación de la resolución del Consejo Universitario. Una cosa es lo que diga la Ley de Presupuesto y el MEF, pero por encima está el TC, que señala que los bonos deben pagarse con recursos recaudados, a partir de los excedentes de los centros de producción.

¿No le parece que los montos son elevados? ¿Un decano cuanto percibe?

Un decano gana S/ 7 mil.

Y el bono es S/ 3640. Es casi el 50% del sueldo.

Hay una sencilla razón. Estos decanos tienen que realizar labor funcional y antes que sean decanos, enseñaban una asignatura en una segunda especialidad o maestría, donde les pagaban entre S/ 3 mil o S/ 4 mil 500, monto que con la dedicación exclusiva dejan de percibir. Por ello, muchas de nuestras autoridades ya no quieren asumir cargos a dedicación exclusiva.

Y en el caso del rector y los vicerrectores?

Debo aclarar que el rector y los vicerrectores desde octubre del 2019, ya no cobran el bono, a raíz del DS 313-2019 MEF, que asigna una remuneración única (S/ 25 mil para rectores y S/ 22 mil 550 para vicerrectores). Se prohíbe cualquier otro pago. Hasta setiembre del 2019, todos los servidores del sector público tenían un techo de S/ 15 600, por más que haya un bono o trabaje en una maestría.

¿Pero hasta antes de octubre del 2019, Ud. habría estado recibiendo el bono de manera indebida?

No, hasta setiembre del 2019 nadie podía ganar más de S/ 15 600. Pero no es que cada mes se pagaban los S/ 5 200, sino que el techo máximo de todo el sueldo era S/ 15 600 y a partir de octubre del 2019 el techo para el rector es de S/ 25 mil y S/ 22 mil 500 para vicerrectores. Y no hay otro pago y no puede sobrepasar.

¿El pago del bono se suspende cuando sale norma?

Claro. Y no se aplicaba al 100% cuando la remuneración de algún directivo pasaba de los S/ 15 mil 600.v